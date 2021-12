Vrijdagochtend hebben chauffeurs van Qbuzz actie gevoerd in Oost-Groningen. Daardoor reden er minder bussen in Stadskanaal, Oude Pekela en Emmen.De chauffeurs wilden meer beveiliging op de bussen tussen Emmen en Ter Apel en extra toezicht bij bushaltes.

uitval tijdens spitsuur

Doordat de staking op vrijdag tussen 5:00 en 8.00 uur was, vielen veel bussen in de spits uit.

Eerdere stakingen

In december voerden de buschauffeurs om dezelfde reden ook al actie. Toen werden gedurende drie dagen meerdere bushaltes overgeslagen.

Asielzoekers uit veilige landen

Volgens de FNV maakt liefst 90 procent van de buschauffeurs zich zorgen over hun eigen veiligheid door jarenlange ervaringen met aanhoudende overlast van asielzoekers uit veilige landen. Deze schelden buschauffeurs uit, weigeren te betalen of worden agressief.

Al zorgen maken voordat de busrit begint

"Chauffeurs maken zich al zorgen voordat ze aan de busrit beginnen", zegt vakbondsbestuurder Edwin Kuiper van de FNV. "Terwijl ze net als iedereen normaal hun werk moeten kunnen doen, zonder zich daar op weg ernaartoe al druk om te maken."

Verantwoordelijkheid van het busbedrijf

In juli kwam demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol nog naar Emmen om over de zorgen van de chauffeurs rondom Ter Apel te praten en naar vervolgstappen te kijken. Het geduld raakt echter op. "Deze situatie duurt te lang", zegt Kuiper. "Qbuzz is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Het is tijd dat het busbedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt."

Politiek Den Haag

Volgens Qbuzz is het meesturen van beveiliging op de bussen niet de oplossing. "Er gaat nu al beveiliging mee met sommige pendelbussen, maar je ziet de problemen toch aanhouden", zei woordvoerder Michel van der Mark twee weken geleden. Volgens de vervoersmaatschappij is politiek Den Haag aan zet.

Motie verworpen

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) diende onlangs een motie in om permanente beveiliging op de buslijn van en naar Ter Apel te regelen, maar de motie werd verworpen doordat de coalitiepartijen en SGP tegenstemden.