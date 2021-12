De avondlockdown wordt hoogstwaarschijnlijk binnenkort door het demissionaire kabinet verlengd, en dat is een goede zaak volgens Peter van der Voort, hoofd van de intensivecareafdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dat laat hij weten in gesprek met RTV Noord.

Versoepelingen zijn volgens hem absoluut niet aan de orde. Het aantal nieuwe patiënten dat instroom op de ic is weliswaar aan het afnemen, maar het totale aantal patiënten dat met COVID-19 op de ic ligt is nog steeds aan het toenemen.

In het UMCG zijn nu zeventien van de achttien coronabedden op de ic bezet. De druk is zo hoog dat intensivisten elkaars hulp inroepen, buiten het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) om.

Volgens Van der Voort zijn we nog helemaal niet over de piek heen. Hij wijst ook op de gevolgen voor patiënten die na bijvoorbeeld een kanker- of hartoperatie een ic-bed nodig hebben. "We hebben nu 1.201 ic-plekken, daarvan zijn er 441 bezet door niet-coronapatiënten. Dat is minder dan de helft van wat we normaal hebben. Dan kun je dus uitrekenen hoeveel mensen niet de zorg krijgen die wel gegeven zou moeten worden."



Over eventuele versoepelingen is hij duidelijk. "Hoe kun je het woord versoepelen überhaupt in de mond nemen? De zorgcapaciteit is nog weken, zo niet maanden verzadigd en de omikronvariant wordt in januari dominant." Volgens hem is het relevanter om je af te vragen of het strikter moet.