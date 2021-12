Komt het nieuwe Muziekcentrum, dat bedoeld is als opvolger van de Oosterpoort, straks in het Stationsgebied? Vandaag komt de kwestie aan de orde in het college van B&W. Dat nieuwe centrum heeft in ambtelijke stukken ook al een naam gekregen: Muziekcentrum De Nieuwe Poort.

Groningen wenst in elk geval een nieuw muziekcentrum omdat De Oosterpoort niet meer voldoet. In 2017 stelde de gemeente vast dat de levensduur van De Oosterpoort beperkt is. Besloten is dat muziekcentrum nog tien jaar overeind te houden en ondertussen onderzoek te doen naar een mogelijke opvolger.

Aanvankelijk waren er vier mogelijke locaties voor de nieuwe te bouwen opvolger van De Oosterpoort, en daar bleven er twee van over: Vrydemalaan en Stationsgebied Zuid.

Voor deze twee resterende locaties werden een ruimtelijke beoordeling en businesscase opgesteld. Conclusie was dat beide locaties geschikt zijn als vestigingsplaats, maar dat het Stationsgebied de beste kansen biedt.

Naast de optimale bereikbaarheid is een nieuw muziekcentrum hier aanjager voor levendigheid en gebiedsontwikkeling, zo staat in een notitie aan de gemeenteraad.

Vandaag praten B&W verder over de plannen en misschien ook al hoeveel het kan kosten en hoe het er ongeveer uit zou kunnen komen te zien.