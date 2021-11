De omikronvariant van het coronavirus is in Groningen nog niet aangetroffen. Dat laat UMCG-viroloog Bert Niesters weten aan RTV Noord.

In zijn laboratorium onderzoeken medewerkers of het virus verandert. Hiervoor gebruikt het lab positieve tests van de GGD en van ziekenhuismedewerkers. Ook kan het lab met een multiplex-techniek - een variant op de PCR-test - de betreffende variant van het virus aantonen. Met het onderzoek is de Omikronvariant nog niet gevonden.

In Nederland zijn nu veertien besmettingen met omikron vastgesteld; in de Europese Unie zijn volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC 33 gevallen bekend. Al die mensen zijn onlangs in Afrika geweest. Tot nu toe is nog niemand in de EU ernstig ziek geworden van de variant en voor zover bekend is er niemand overleden.

De positief geteste mensen hebben milde klachten. Volgens het RIVM lijkt het erop dat de variant zich snel verspreidt; sneller dan andere varianten zoals de deltavariant. Of de nieuwe mutatie ook ziekmakender is, moet nog worden uitgezocht. Vooralsnog is ook niet duidelijk wat het effect van de bestaande vaccins is op omikron.