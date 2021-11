Er liggen in Groningen momenteel 58 personen met corona in het ziekenhuis. 13 daarvan liggen op de IC. Dat zijn er twee minder dan maandag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

Het AZNN maakt onderscheid tussen de drie noordelijke provincies. Op 23 november 2021 opgenomen patiënten met een COVID-19-besmetting:



In Friesland 78 patiënten, waarvan 15 op een IC-bed.

In Groningen 58 patiënten, waarvan 13 op een IC-bed.

In Drenthe 46 patiënten, waarvan 11 op een IC-bed.



Het AZNN laat weten dat de getallen een momentopname zijn, en per dagdeel of soms per uur kunnen veranderen.