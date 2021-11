Al meer dan 250.000 mensen hebben zich aangemeld voor de gratis online cursus Nederlands van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, en het aantal deelnemers blijft maar stijgen.

De geïnteresseerden voor de cursus 'Introduction to Dutch MOOC' (Massive Open Online Courses) komen uit alle hoeken van de wereld en hebben verschillende redenen voor deelname aan de cursus. Zo zijn er mensen die de taal leren als hobby, omdat ze in Nederland komen wonen, omdat ze op vakantie willen naar Nederland, of omdat ze Nederlandse familie hebben. Ook mensen in asielzoekerscentra zijn blij met de cursus. Zo kunnen zij toch al starten met het leren van Nederlands.



Door een goede combinatie van allerlei soorten oefeningen leren deelnemers in drie weken tijd de basisprincipes van de Nederlandse taal. Onderwerpen als zichzelf voorstellen en vertellen over familie, vrienden, werk of studie komen aan bod. Naast kennismaking met de Nederlandse taal is de cursus ook een kennismaking met de de Rijksuniversiteit Groningen, de stad en de regio.