Als het kabinet morgenavond om 19.00 uur de nieuwe coronamaatregelen aankondigt, luistert de horecabranche gespannen mee. De sector staat niet bepaald te trappelen om naar aanleiding van het advies van het OMT de sluitingstijden en maximale groepsgrootte opnieuw aan te passen.

"We zijn er uiteraard totaal niet blij mee als de horeca wéér getroffen zou worden en met meer maatregelen wordt geconfronteerd", zegt Irene van der Velde, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Groningen. "Onze branche zit nu al met de huidige maatregelen en sluitingstijden. Dit jojo-gebeuren is voor de ondernemers een zeer harde klap."



Doordat er haast geen steunmaatregelen meer zijn, is er volgens haar veel onzekerheid en onrust binnen de sector. "We willen niet te ver vooruitlopen op wat er gaat komen, we moeten het nu eerst maar afwachten. Maar het ziet er niet oké uit."