Afgelopen week heeft GGD Groningen meer coronavaccinaties gezet dan in de weken ervoor. Met name op de nieuwe locatie aan de Osloweg in de stad Groningen en op de tijdelijke locaties in de provincie was het drukker dan in de afgelopen weken. Ook worden er dagelijks meer mensen getest op de verschillende testlocaties. Op alle GGD-locaties heeft GGD Groningen voldoende mogelijkheden om snel op te schalen en hierdoor kan de GGD de toenemende drukte goed aan.

De nieuwe drukte bij het vaccineren heeft verschillende redenen. Allereerst zijn op 2 november nieuwe coronamaatregelen aangekondigd en kiezen mensen er nu alsnog voor om zich te laten vaccineren. Daarnaast is de GGD gestart met het vaccineren op tijdelijke locaties in de provincie in oktober.

Inmiddels wordt er nu in zeven verschillende plaatsen geprikt. Zo kan men dichtbij huis een vaccinatie halen. Veel Groningers maken hier gebruik van. Bovendien komen sinds ook mensen met ernstige afweerstoornissen in aanmerking voor de derde prik. Tot slot leert de ervaring dat goed (rustig) weer en de opening van een nieuwe locatie extra mensen aantrekt.

Op alle locaties is het mogelijk om een vaccinatie te halen met of zonder afspraak. Dit geldt voor een eerste of een derde prik.

Ook op de testlocaties is het druk. Bij GGD Groningen is het nog steeds mogelijk om op korte termijn een testafspraak te maken. Wie ’s ochtends met klachten uit bed komt, kan in de loop van de dag op één van de tien testlocaties terecht.