Het Martini Ziekenhuis bereidt zich voor op een toename van instroom van COVID-19-patiënten, en roept inwoners van de regio op zich te houden aan de coronamaatregelen, om de besmettingscijfers zo snel mogelijk omlaag te krijgen.

"Wij doen wat we moeten doen, en helpen iedereen die dat dringend nodig heeft. Daar kunt u op rekenen. Maar ik reken ook op u. Blijf thuis bij klachten en laat je testen, houd je aan de 1,5 meter afstand en draag een mondkapje waar dat gevraagd wordt", aldus Ton Tiebosch, lid van de raad van bestuur.

Ook in het Noorden van het land is een aanzienlijke stijging van de acute zorgvraag en opnames te zien als gevolg van de stijgende COVID-19-besmettingen. Het Martini Ziekenhuis maakt extra ruimte vrij op de verpleegafdelingen en de IC, naar aanleiding van een regionale afspraak dat alle Noordelijke ziekenhuizen zich voorbereiden op een toename van instroom van COVID-19-patiënten. Het ziekenhuis streeft ernaar om zoveel mogelijk geplande operaties wél door te laten gaan.



"We hadden allemaal gehoopt niet weer in deze situatie te komen. Ik realiseer me dat het voor onze patiënten en medewerkers een harde boodschap is. Het is helaas de realiteit en daar moeten we zo goed mogelijk mee om gaan. In het Martini Ziekenhuis proberen we zoveel mogelijk zorg door te laten gaan. In deze situatie is het helaas onvermijdelijk dat we sommige operaties moeten afzeggen of minder operaties kunnen plannen", zegt Tiebosch. "Samen met onze artsen en verpleegkundigen bekijken we de mogelijkheden van dag tot dag. We doen wat we kunnen."