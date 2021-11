De politie is zondagavond samen met de ambulancedienst uitgerukt naar de Noorderkroonstraat in Groningen. Even na 23:20 uur heeft hier een steekincident plaatsgevonden. De ambulancedienst heeft twee personen overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is nog niemand aangehouden. Twee verdachten zijn op een lichtkleurige scooter weggereden, mogelijk in de richting van Vinkhuizen.

Bij de plek waar de steekpartij plaatsvond vond de politie een grote doos met zwaar illegaal vuurwerk. Mogelijk ging het om een mislukte ripdeal vanwege de waarde van het vuurwerk.