Het aantal vacatures in Groningen is van april tot en met juni sterk opgelopen, tot 10.500 vacatures halverwege 2021. Dat is een ruime verdubbeling (102 procent) ten opzichte van het aantal openstaande vacatures vorig jaar. Dit blijkt uit Regio in Beeld Groningen die UWV vandaag uitbrengt. Vooral in de techniek, ICT en zorg & welzijn is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden.

Niet alleen in Groningen, maar ook landelijk is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Er staat een recordaantal vacatures open. Er zijn landelijk zelfs meer vacatures dan werklozen op dit moment. De reden voor de krapte is het aantrekken van de economie na de coronacrisis. Na een voorzichtig herstel van de economie in het eerste kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Werkgevers gaan daardoor weer op zoek naar personeel.

Voor werkzoekenden bieden de vacatures kansen om een nieuwe stap te maken als bijvoorbeeld elektricien, monteur, programmeur, systeemontwikkelaar of verzorgende. Het UWV kan mensen ondersteunen bij het maken van zo'n nieuwe stap.

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In de arbeidsmarktregio Groningen waren er aan het begin van 2021 bijna 11.800 lopende WW-uitkeringen en eind september 2021 waren er 8.200 lopende uitkeringen, een daling van ruim 31 procent. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen aan het eind van het jaar weer wat gaat toenemen. Dit is het gevolg van het wegvallen van de steunmaatregelen en seizoenswerkloosheid.