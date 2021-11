"Opnieuw zijn winkeliers en horeca de klos", reageert Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club (GCC) op het besluit om de mondkapjesplicht in winkels weer in te voeren. "We begrijpen dat maatregelen nodig zijn, en we accepteren het ook, maar het is wel wrang dat de retail en horeca wederom de sjaak zijn."

Premier Rutte en minister De Jonge maakten dinsdagavond op een persconferentie bekend dat de maatregelen weer worden aangescherpt. Dat betekent onder andere dat de mondkapjesplicht weer terug komt, en gaat gelden in alle publieke ruimtes. In supermarkten, maar ook op stations, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, in overheidsgebouwen én dus in alle winkels.

"We hebben in Nederland met z'n allen een probleem, en dat moeten we ook met z'n allen zien op te lossen", reageert Bos. Wat hij er maar mee wil zeggen: "We hebben er alle begrip voor dat er in winkels weer mondkapjes op moeten, maar: vervelend is het wel."

Hij wijst op de ruim 12.000 mensen in de provincie Groningen die werkzaam zijn in de retail. "Al deze mensen worden gedwongen om weer de hele dag met een mondkapje op te lopen. De héle dag. Voor sommigen leidt dat tot fysieke problemen; het is echt geen pretje om zo lang een mondkapje te dragen."

De mondkapjesplicht gaat niet gelden in de horeca, maar vanaf zaterdag zijn ook bezoekers van terrassen verplicht een coronapas te laten zien. "Dat betekent extra gedoe voor deze ondernemers, want wie gaat dat controleren?"

Ook de 1,5 meter-regel komt weer terug. Vorig jaar werd er, mede op initiatief van de GCC, belijning aangebracht in onder meer de Herestraat, en ook in veel winkels werden klanten met tape en linten gewezen op de 1,5 meter afstand. Volgens Bos komt het nu niet zo ver. "Iedereen heeft z'n eigen verantwoordelijkheid, dus we hopen dat iedereen er zelf aan denkt voldoende afstand te houden."

Er is ook over gesproken om in winkels een coronabewijs verplicht te stellen, maar zover is het nog niet. "Laten we hopen dat het niet zo ver komt, want dat zou voor veel winkels echt de genadeklap zijn. Dat zou namelijk betekenen dat er altijd één personeelslid bij de deur moet staan, en dat is voor veel ondernemers niet op te brengen. Want vergeet niet: de omzetten staan nog steeds onder druk, zeker op jaarbasis."