Het Groningse stadsbestuur is van plan een groot aftelmoment te organiseren op Oudejaarsavond. Het evenement moet plaatsvinden op de Vismarkt en er mogen waarschijnlijk 6.000 tot 10.000 bezoekers komen. De plannen zijn nog onder voorbehoud vanwege eventuele coronamaatregelen.

Volgens de plannen komt er een lichtshow op de Vismarkt, en een podium met grote schermen. Het programma met muziek zal van 23.00 tot 1.00 uur duren, met als hoogtepunt een lichtshow en aftelmoment.

Verder zal er vanaf de Martinitoren een grote licht- en lasershow worden opgevoerd, die van grote afstand te zien zal zijn.

In voorgaande jaren werd een relatief kort aftelmoment georganiseerd in de Groningse binnenstad. Dit jaar is de bedoeling dat er een groter aftelmoment zal plaatsvinden. Het evenement moet onder meer bijdragen aan een vuurwerkvrije toekomst.