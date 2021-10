De line up van de tweede editie van popfestival Stadspark Live is bekend. De Schotse band Simple Minds is de hoofdact, en verder treden Simple Minds, Skunk Anansie, Rag 'n' Bone Man, Crowded House en Krezip en LP op. Dat maakte concertorganisator Mojo donderdagmiddag bekend op de Drafbaan in Groningen. Het festival keert na twee jaar afwezigheid terug op zondag 19 juni 2022 op de voormalige drafbaan van het Stadspark.

"We zijn blij om weer terug te zijn", zegt Camiel le Rutte, projectmanager bij MOJO. "We kijken uit naar een editie met goed eten, een goede sfeer en vooral goede muziek." Bert Visscher zal net als tijdens de eerste editie ook aankomende keer de presentatie verzorgen.



De eerste editie van Stadspark Live vond in 2019 plaats. Het streven was toen al dat het een jaarlijks terugkerend evenement zou worden, maar door COVID-19 moest dat worden uitgesteld.