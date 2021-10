De politie heeft maandagmiddag de bestuurder van een personenauto aangehouden wegens poging tot doodslag. De man was ingereden op een handhaver, zo meldt Handhaving Groningen op haar Instagram-pagina.

Handhavers zagen een auto op de stoep staan, die daarmee de hele doorgang blokkeerde. Toen zij bij de auto stonden, kwam er iemand aangelopen die zich uitgaf als bestuurder. Omdat de handhavers een aangebroken fles wijn in de auto hadden zien liggen, en omdat de bestuurder de indruk werkte onder invloed te zijn, werd hem gevraagd of hij gedronken had.



Toen de man daarop toegaf inderdaad gedronken te hebben, werd hem verteld dat hij niet mocht rijden, en dat anders de politie erbij gehaald zou worden. Hierop kwam de man bedreigend op de handhavers af. Hij stapte vervolgens in de auto en reed met hoge snelheid op één van de handhavers af. Die moest aan de kant springen om niet geraakt te worden.



Vervolgens ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Na een achtervolging door de binnenstad kon het voertuig uiteindelijk door de politie aan de kant gezet worden. De bestuurder is hierop vervolgens aangehouden. De politie wilde bij de verdachte een blaastest afnemen, maar dat werd door de bestuurder geweigerd. Ook een bloedtest weigerde de bestuurder. Tegen de bestuurder is aangifte gedaan en de nodige processen-verbaal zijn opgemaakt.