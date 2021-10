De Paterswoldseweg is in het weekend van komende vrijdag, 29 oktober, 22.00 uur tot maandag 1 november 6.00 uur afgesloten voor alle verkeer onder het viaduct door. Ook een deel van de Muntinglaan is dicht. Autoverkeer wordt omgeleid via de Parkweg, de Vondellaan en de Van Iddekingeweg. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via de Muntinglaan en Laan van de Vrede.

Autoverkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Parkweg, de Brailleweg, de Vondellaan en de Van Iddekingeweg. Verkeer uit zuidelijke richting volgt deze route andersom, maar rijdt via de Vondellaan onder het Julianaplein door, en niet via de Brailleweg.

Ook de fiets- en voetpaden langs de Paterswoldseweg zijn afgesloten in beide richtingen. Dit verkeer wordt via de Laan van de Vrede en de Muntinglaan om de werkzaamheden geleid.

Combinatie Herepoort werkt aan een nieuw viaduct over de Paterswoldseweg. In het weekend van 29 oktober tot 1 november worden liggers geplaatst. Vanwege de veiligheid voor het wegverkeer is het nodig de onderdoorgang bij de Paterswoldseweg af te sluiten.