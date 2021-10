Duizenden Groningers zijn er geprikt, maar vanaf 2 november sluit de GGD haar vaccinatielocatie in Martiniplaza. Vanaf 3 november vaccineert GGD Groningen aan de Osloweg in stad Groningen.

In het Groothandelscentrum Groningen, het voormalig pand van Plieger (foto boven), neemt de GGD er een nieuwe ruimte in gebruik om de vaccinatiecampagne voort te zetten.

GGD Groningen sluit de vaccinatielocatie in MartiniPlaza. Op 2 november a.s. worden hier de laatste prikken gezet. Martiniplaza heeft alle beschikbare ruimten zelf nodig voor haar activiteiten. De teststraat van de GGD in MartiniPlaza is om dezelfde reden al eerder gesloten.

De locatie aan de Osloweg 55 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur. Men kan hier terecht voor een vaccinatie op afspraak, maar ook voor een eerste of derde prik zonder afspraak. Voor vragen over vaccinaties of voor het laten stempelen van het gele boekje kan men hier ook terecht. De locatie is gevestigd in het Groothandelscentrum Groningen. De ingang van de locatie is tegenover Century Autogroep aan de Bornholmstraat.