Langdurige verslaving aan harddrugs als cocaïne en heroïne zorgt voor grote gebitsproblemen. Verslaafden en ex-verslaafden zijn vaak bang om naar de tandarts te gaan, of hebben er geen geld voor. In Groningen gaan diverse partijen nu hun krachten bundelen om deze mensen toch de noodzakelijke tandheelkundige hulp te bieden.

Het gaat om een samenwerking tussen de Gemeente Groningen, het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG (UMCG-CTM) en Menzis. Daardoor kunnen cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) naar de tandarts.

Het project is opgezet omdat bij veel (ex-)verslaafden de angst om naar de tandarts te gaan groot is. Enerzijds vanwege de pijn en het stigma 'niet welkom zijn' en anderzijds vanwege de kosten. In de gemeente Groningen kunnen cliënten van VNN terecht bij Masterstudenten Tandheelkunde van het UMCG-CTM.

VNN draagt zorg van de begeleiding van de cliënten. De Gemeente Groningen en Menzis dragen bij in de financiering. Alle partijen zijn de overeenkomst aangegaan voor drie jaar, met als doel de stap terug naar de maatschappij te verkleinen.

Terug in de maatschappij

Maurice Westerlaan, verpleegkundige bij VNN en tussenpersoon voor cliënten naar het Centrum voor Tandheelkunde: "Cliënten die behandeld zijn geven aan dat een net gebit een andere uitstraling geeft: ingevallen wangen verdwijnen en ze durven weer te lachen en spreken. Voor veel cliënten is dit de eerste stap terug naar de maatschappij. Het ontvangen van tandheelkundige zorg maakt dat het vertrouwen van cliënten in medische zorg wordt vergroot. Hierdoor worden ook andere lichamelijke klachten makkelijker bespreekbaar. Dit zorgt ervoor dat de drempel wordt verlaagd om ook andere acties te ondernemen zoals huisartsbezoek en/of verwijzing naar een specialist."

Het UMCG-CTM heeft ruime ervaring met het verlenen van tandheelkundige zorg aan mensen met een (langdurige) verslaving. Henri Lohr, Chef de Clinique bij het UMCG-CTM: "Studenten uit de hogere opleidingsjaren voeren de tandheelkundige zorg uit onder supervisie van een gekwalificeerde tandarts. Gedurende het verlenen van de tandheelkundige zorg is er daarnaast voldoende aandacht voor de angst waarmee de cliënten van VNN veelal te maken hebben. Voor onze studenten is dit ook een mooie kans ervaring op te doen hoe om te gaan met kwetsbare en angstige doelgroepen."

Tandheelkundige zorg is in veel gevallen een voorwaarde voor maatschappelijk herstel en resocialisatie na een langdurige verslaving. Voor de Gemeente Groningen en Menzis is het bijdragen aan de samenwerking belangrijk omdat je hiermee een kwetsbare groep inwoners uit de gemeente heel concreet kunt helpen terug te keren naar de maatschappij. En een goed herstel draagt bij aan iemands leefkracht en uiteindelijk ook in de reductie van zorgkosten en maatschappelijke kosten op de lange termijn.