Het UMCG heeft een bijzondere slikstoel voor kinderen in gebruik genomen. Met deze stoel kunnen kinderen met slikproblemen beter geholpen worden en een goed voedingsadvies krijgen.

Vanwege verschillende aandoeningen, zoals hersenbeschadiging, hartproblemen, spierziektes of syndromen, kunnen kinderen grote moeite hebben met slikken. Die kinderen kunnen door de slikproblemen vaker ziek zijn of moeite hebben met ademhalen. Ook kunnen ze regelmatig een longontsteking hebben, doordat ze zich steeds verslikken. Ouders weten niet altijd welk eten en drinken wél veilig is om te geven.

Het UMCG onderzoekt deze kinderen, met als onderdeel daarvan het maken van een slikvideo. "Op basis van zo'n video kunnen we goed zien welke substanties voor problemen zorgen, en zo een goed voedingsadvies geven", zegt UMCG-logopedist Florentine Schepers. "We adviseren dan bijvoorbeeld om alleen nog toetjes-achtige substanties te eten, of juist alleen drinken. En in sommige gevallen komt er zelfs uit dat een kind beter niets meer kan eten of drinken."

Voor het maken van zo'n slikvideo is het vaak lastig om kinderen in de juiste houding te krijgen, ook omdat ze vaak in een rolstoel zitten. Om dit te verbeteren, is de slikstoel ontworpen. De stoel is op maat instelbaar voor kinderen van 2 tot achttien jaar en met een bijpassend kuipje ook geschikt voor baby's. De stoel is ontworpen door studenten van de opleiding Biomedical Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen, vervolgens gebouwd door kunstenaar Hèlen Meek en tot slot beschilderd door kunstenares Mariëlle Dijkstra. Inner Wheel Groningen-Oost sponsorde de stoel met een bedrag van 4.000 euro.

De stoel werd op dinsdag 19 oktober officieel in gebruik genomen. De stoel werd aangeboden aan de elfjarige Jurre, patiënt in het UMCG. Hij had slikproblemen, hoestte de hele dag en was daardoor heel moe. Na een slikvideo was het advies voor hem dat hij niet meer met de mond moest eten en alles via de sonde binnen zou moeten krijgen. Dat pakte goed uit. Jurre hoest niet meer de hele dag, is niet meer zo moe, heeft geen longontstekingen meer, kan de dagen op school beter volhouden en kan langer opblijven. Hij heeft weer energie om zich te ontwikkelen, om te sporten en te spelen.