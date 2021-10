Het Martini Ziekenhuis is afgelopen week als eerste ziekenhuis van Nederland gestart met endoscopische nekoperaties. Patiënten met een nekhernia kunnen bij het Martini Ziekenhuis voortaan geholpen worden met een minimaal invasieve operatie. De behandeling is minder ingrijpend voor patiënt en patiënten herstellen veel sneller van de operatie.

Een operatie bij een nekhernia is normaal gesproken nogal ingrijpen, omdat er vaak een tussenwervelschijf vervangen moet worden, of nekspieren moeten worden losgemaakt. Met de nieuwe techniek kan het Martini Ziekenhuis een operatie uitvoeren via een zeer kleine snede van 6mm met een endoscoop via de nek. Deze techniek wordt in het buitenland al wel beoefend, maar nu voor het eerst ook in Nederland.

"Met behulp van een kijkinstrument, de endoscoop, wordt de hernia in beeld gebracht en met geavanceerde instrumenten vrij gelegd en verwijderd", legt neurochirurg Shukri Demir uit. "Door de technische ontwikkeling van de instrumenten is het nu mogelijk om heel precies te werken."

De nieuwe techniek heeft veel voordelen: de meeste patiënten hebben na de operatie minder pijn, de herstelperiode is korter en de kans op schade aan de spieren en weefsel en eventuele infecties is kleiner. Demir: "Ik maak graag gebruik van innovaties om de patiëntenzorg te optimaliseren. Dat is waar ik het voor doe!"

De neurochirurgen in het Martini Ziekenhuis werken al langere tijd om deze innovatieve endoscopische operatietechnieken zich eigen te maken en in Nederland uit te rollen. De bedoeling is om steeds meer wervelkolomaandoeningen endoscopisch uit te voeren om de genoemde voordelen te kunnen benutten.

Demir: "Het plan is om in de nabije toekomst een opleidingscentrum in het Martini Ziekenhuis te starten waar we de kennis en vaardigheden graag delen met andere wervelkolomchirurgen in Nederland. Daarnaast heeft de vakgroep neurochirurgie als doel om door middel van samenwerkingen met vooruitstrevende ziekenhuizen de implementatie van deze technieken te begeleiden en haar ervaringen op dat gebied te delen."

In 2020 is in het Martini ziekenhuis ook al gestart met de behandeling van wervelkolomvernauwingen met behulp van een endoscoop. Deze behandeling is inmiddels al in de routinematige planning opgenomen.