De politie heeft zondagavond een jongen en een meisje aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ernstige mishandeling van een 42-jarige vrouw uit Groningen. Het incident vond zaterdagavond rond 21.00 uur plaats in de Helper Kerkstraat in de stad Groningen.

De vrouw sprak zaterdagavond twee personen aan nadat er, niet voor de eerste keer, fietsen werden omgegooid in deze straat. Het slachtoffer werd hierna ernstig mishandeld. De vrouw was aanspreekbaar en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.