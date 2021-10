Aan de Korreweg in Groningen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere auto's in de brand gestoken. Twee voertuigen raakten hierbij fors beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand geblust en voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de zaak, en gaat uit van brandstichting.

De brandende auto's werden rond 0.30 uur opgemerkt door meerdere buurtbewoners. Die schakelden de hulpdiensten in. Op één van de auto's leek een doodsbedreiging te staan die mogelijk verband houdt met de autobranden. Er stond 'Osama dood' geschreven.