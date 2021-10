Achter de familiehuizen van het UMCG aan de Bloemsingel is vrijdag een nieuwe tuin geopend. In de familiehuizen verblijven de gezinnen van kinderen die het Protonencentrum behandeld worden aan kanker. In de nieuwe tuin staan meerdere speeltoestellen, zodat de kinderen kunnen en spelen ontspannen.

De tuin werd vrijdag officieel geopend door wethouder Glimina Chakor en UMCG-bestuurder Henk Snapper. Hovenier Henk Booiman knipte samen met de 14-jarige Jade die op dit moment in het familiehuis verblijft, het lint door.



De pas geopende tuin biedt privacy en geborgenheid door de beplanting en inrichting, maar ook zitjes en speelplekken voor kinderen. De gemeente Groningen heeft drie speeltoestellen cadeau gedaan en zorgt ook voor het onderhoud.



Henk Snapper, Raad van Bestuur UMCG: "We horen van families die verblijven in de familiehuizen hoe belangrijk het is om tijdens de behandeling van hun kind nabij het UMCG, en toch in een familiaire omgeving te kunnen verblijven. Deze nieuwe tuin maakt hun tijdelijke ‘thuis’ echt af."