De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Dat gebeurde op initiatief van GroenLinks. Hiermee geeft de raad een sterk signaal dat de tijd begint te dringen om klimaatverandering tegen te gaan, aldus GroenLinks.

De motie, die opriep tot het uitroepen van de klimaatnoodtoestand, werd door alle partijen gesteund, met uitzondering van de fracties van het CDA, VVD, PVV, Stadspartij en 100 procent Groningen.



Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand moet gezien worden als oproep van urgentie, zegt GroenLinks. Verschillende landen, zoals Argentinië en Bangladesh, maar ook Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben al de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Daarnaast zijn er ook regio's en gemeentes, zoals Brussel, Parijs en Londen, en in Nederland Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, die dat hebben gedaan.



"Nu kan Groningen dus aan dat rijtje worden toegevoegd", stelt raadslid Ceciel Nieuwenhout. "Dit is een belangrijk signaal, dat het ons menens is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis af te wenden, en dat gemeenten daadwerkelijk in staat worden gesteld om de klimaatdoelen zoals internationaal vastgelegd om de meest gevaarlijke vormen van klimaatverandering te voorkomen, te behalen."



De motie roept het College van B&W bovendien op om in Den Haag om (financiële) hulp te vragen om de Groningse klimaatdoelen makkelijker te kunnen maken. Ook roept de motie andere lokale overheden op om, net als Groningen, ambitieuze klimaatdoelen te stellen en om kennis uit Groningen beschikbaar te maken.



Tenslotte wil de raad elk jaar een klimaatrekening behandelen om zo de voortgang van de eigen klimaatdoelen inzichtelijk te maken.