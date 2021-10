Een vliegtuigje van KLM Vliegschool heeft woensdagavond een voorzorgslanding gemaakt op Groningen Airport Eelde. De inzittenden hebben veilig het toestel kunnen verlaten. Niemand raakte gewond.

Volgens RTV Drenthe werd de voorzorgslanding inzet nadat in het vliegtuig de brandmelder afging. Het toestel werd meteen na de landing door de luchthavenbrandweer gecontroleerd. Het is niet bekend of het toestel schade heeft.