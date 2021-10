Het kruispunt van de Korreweg met de Oosterhamriklaan in Groningen staat op plek vijf in de landelijke top tien van de meest onveilige kruispunten. Dat meldt RTV Noord op basis van de nieuwste versie van het Bliq-Report van de politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA.

De kruising was al een van de meest onveilige kruispunten van de provincie, maar staat nu ook in de landelijke top tien. Het kruispunt is daarmee 11 plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gegevens gaan grotendeels over de periode dat de Gerrit Krol-brug nog intact was voor autoverkeer.



Het Bliq report is gebaseerd op de ongevallenscore, apart voor trajecten en kruispunten. Daarbij is gekeken naar alle ongevallen tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2021. Op de kaart is ook de CROSS-score te zien: een combinatie van de ongevallen- en snelheidsscores.