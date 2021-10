Door een fout in de software van parkeercontrole-auto's van de gemeente zijn een week lang onterecht parkeerboetes uitgedeeld. Het is niet bekend om hoeveel boetes het gaat. De problemen deden zich begin deze maand voor, zo meldt woordvoerder Peter Steinfort van de gemeente Groningen.

Volgens Steinfort ging het mis omdat het systeem straatnamen verwisselde. "Dan ging het bijvoorbeeld eigenlijk om de Oosterhamrikkade, maar werd dit geregistreerd als Oosterhamriklaan en leek het of de auto verkeerd geparkeerd stond", legt hij uit.



Volgens hem kun je het vergelijken met de verbinding van je telefoon vlak bij de grens. "Soms maakt je telefoon dan verbinding met een Duitse zendmast terwijl je gewoon in Nederland bent."



In sommige gevallen werd de fout meteen door controleurs herkend, in andere gevallen werd het pas later ontdekt. "Maar als je een boete ontvangt en weet dat je niet verkeerd geparkeerd stond, kun je contact met de gemeente opnemen en wordt de boete vernietigd."



Het systeem is afhankelijk van online kaarten en daar is waarschijnlijk iets mis gegaan. "Soms gaat daar wel eens iets fout. Maar er zijn nieuwe kaarten geïnstalleerd dus daarmee is het probleem opgelost", vertelt Steinfort.