In De Onlanden komt een extra waterberging om de regio te beschermen tegen overstromingen tijdens extreme en langdurige regen.

Het natuurgebied De Onlanden heeft op dit moment ook al de functie om water op te vangen als dat nodig is. Maar om voorbereid te zijn op hevige en langdurige regenval in de toekomst was het noodzakelijk een extra waterberging aan te wijzen. Hierin kan het water dan tijdelijk (een aantal dagen) vastgehouden worden, voordat het water weer afgevoerd wordt naar zee.



Volgens Noorderzijlvest wordt het water in eerste instantie opvangen in de minst kwetsbare delen van het natuurgebied. En alleen als het echt niet anders kan, in het deel met de meer kwetsbare natuur. In een milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten van deze maatregel zijn.



De extra bergruimte moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar zijn voor gebruik.