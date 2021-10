De Brailleweg wordt in de herfstvakantie afgesloten voor alle verkeer. Vanaf zaterdag 16 oktober is het fiets- en voetpad afgesloten, vanaf maandag 18 oktober ook de rijbaan voor auto's en bussen. Op maandag 25 oktober om 6.00 uur gaat de Brailleweg weer open.

Voor fietsers en voetgangers geldt dat de afsluiting begint op zaterdag 16 oktober om 7.00 uur. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Hoornsedijk en de Van Iddekingeweg, onder het viaduct door. Het fietspad langs de Hoornsedijk, bij roeivereniging Gyas, is vanaf vrijdag 15 oktober weer open.

Vanaf maandag 18 oktober om 6.00 uur gaat de Brailleweg ook dicht voor gemotoriseerd verkeer, inclusief de oprit naar de A28 richting Assen. Verkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg en de Laan Corpus den Hoorn.

Ook voor busreizigers heeft deze afsluiting gevolgen. Houd de website van Qbuzz in de gaten voor wijzigingen in vertrektijden of bushaltes. En plan je reis van tevoren in de reisplanner.

Er wordt rond de Brailleweg volop gewerkt. Zo wordt een nieuwe afrit vanaf de A28 naar de Brailleweg gerealiseerd. Vanaf half november wordt deze in gebruik genomen. In de herfstvakantie worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals rioolwerkzaamheden, damwanden plaatsen en het kruispunt Vondellaan/Brailleweg herinrichten.

Van maandag 1 tot donderdag 4 november is de Brailleweg opnieuw gestremd voor fietsers en voetgangers. Die afsluiting heeft te maken met de bouw van een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal.