De regenboogvlag wordt maandag bij meerdere gebouwen in de stad uitgehangen, ter ere van de nationale Coming Out Day, de dag voor acceptatie van lhbtiq+'s.

Wethouder Glimina Chakor hees vanochtend de regenboogvlag op de Martinitoren. Ook op het provinciehuis is de vlag gehesen. "Met de veelkleurige vlag willen we als provincie laten zien dat iedereen hier welkom is, wat je seksuele geaardheid ook is", liet de provincie op Twitter weten.



De Coming Out Day symboliseert dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. De dag werd in 1988 voor het eerst gehouden in de Verenigde Staten. De eerste officiële Coming Out Day in Nederland was in 2009.