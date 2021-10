De Oosterparkwijk krijgt een vernieuwde vijver. Maandag begint de gemeente Groningen met het leegpompen van de Pioenvijver aan de Oliemuldersweg.

Het leegpompen van de Pioenvijver is de eerste stap in een aanpak die deze oude vijver een nieuwe toekomst moet bezorgen. Eerst wordt het waterpeil van de vijver verlaagd.

Dan wordt ook begonnen met het inrichten van ecologische oevers van de noordelijke Pioenvijver. Daarna worden de vissen uit het water gehaald en in het Van Starkenborghkanaal vrijgelaten. Vervolgens wordt de vijver volledig leeggepompt en de grond verdiept. Met de vrijgekomen klei worden natuurlijke oevers aangelegd.

In het voorjaar worden er dan weer waterplanten geplaatst. Vervolgens zal ook de vijver weer gevuld worden met water. In de loop van het jaar komen de vissen terug.

In de Pioenstraat komt tijdens de werkzaamheden een in- en uitrit voor het werkverkeer. De machines die gebruikt worden, veroorzaken wat geluidsoverlast, zo laat de gemeente Groningen weten in een van haar nieuwsbrieven.