De gemeente Groningen wil een fietsbrug aanleggen over de noordelijke ringweg. De aanleg van die brug past in het beleid om een rechtstreekse fietsverbinding tussen de stad en de provincie te realiseren.

Het eerste deel van deze fietsroute, tussen de ACM-brug en de Prinsesseweg, is al klaar.

De gemeente begint nu aan deel twee: een fietspad tussen de Walfridusbrug en de Eikenlaan, inclusief een fietsbrug over de noordelijke ringweg. De nieuwe fietsroute moet ervoor zorgen dat meer mensen op de fiets stappen in plaats van in de auto.



De nieuwe fietsbrug lijkt qua ontwerp op de combinatie van een 'hoogholtje' en 'een plank over de sloot'. De plank wordt gemaakt van beton, het hoogholtje van staal. In het najaar van 2023 kun je over het nieuwe fietspad én de brug fietsen.