Het Emmaviaduct, een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum en het station, wordt volgende week vrijdag definitief afgekoppeld van het Julianaplein. Het verkeer kan dan niet meer via het Emmaviaduct de stad in of uit richting Hoogezand of Drachten. De aansluiting met de A28, voor het verkeer van en naar Assen, blijft wel bestaan.

Het Emmaviaduct wordt afgekoppeld om ruimte maken voor de bouw van het tijdelijke Julianaplein. Half oktober wordt gestart met het verwijderen van de lichtmasten en een aantal geluidsschermen. Deze kunnen weg omdat hier tijdens de ombouw van het Julianaplein geen auto's meer rijden. Deze werkzaamheden geven geluidsoverlast.

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 oktober (van 22.00 uur tot 6.00 uur) is het gehele Emmaviaduct, de Brailleweg en de oprit Brailleweg richting Assen afgesloten. De huidige verkeersborden en belijning worden weggehaald en maken plaats voor nieuwe borden en belijning. De betonblokken op het Emmaviaduct worden gesloopt. Deze werkzaamheden geven overlast op het gebied van geluid en bouwlicht.

De binnenstad van Groningen en het Hoofdstation blijven via andere toegangswegen bereikbaar, onder andere via de westelijke ringweg, de Hereweg en de Europaweg. Kijk voor meer informatie en alternatieven op de website van Groningen Bereikbaar, in het artikel Noordzijde Julianaplein vanaf 15 oktober definitief dicht.