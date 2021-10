Vindicat heeft in samenspraak met de gemeente Groningen besloten om tot nader order alle evenementen op te schorten. Dat laat de studentenvereniging weten in een statement op de eigen website.

De vereniging is in gesprek geweest met alle betrokken partijen over de fouten het wangedrag van leden na afloop van een feest van afgelopen vrijdag, en wil met maatregelen "illustreren dat dergelijk gedrag niet binnen de verenigingscultuur past".

Maandagavond werd al bekend dat burgemeester Koen Schuiling geen toestemming geeft voor het eerstvolgende feest van Vindicat. Dat werd besloten na gesprekken met politie, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en de studentenvereniging. Een zeilfeest bij Kaap Hoorn werd daarom geschrapt.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt die maatregelen niet ver genoeg gaan: "We herkennen dit patroon al enige tijd. Eerst betreurt Vindicat de ophef, daarna gaat men functioneel door het stof en een aantal maanden later herhaalt het asociale gedrag zich weer."

De partij wil dat het college van B en W met een aanpak komt om Vindicat uit de stad te weren. De SP denkt hierbij aan het verbieden van feesten, activiteiten en evenementen op gemeentegrond, het sluiten de verenigingspanden waar sprake is van structurele overlast, en aan het intrekken van de horecavergunning. Volgens de SP schaadt de vereniging het imago van de stad en van de studenten die zich wel gedragen.

De partij wil ook dat de burgemeester stopt met de gesprekken met Vindicat. "Er is geen organisatie of vereniging die zoveel speciale aandacht van de burgemeester krijgt. Stop daarmee. Het is een onwelwillende en onverbeterlijke vereniging met een verziekte interne cultuur. Behandel ze dan ook zo", aldus Dijk.