In het Europapark wordt vanaf maandag onderzoek gedaan naar sporen van menselijk leven in de tijd van jagers en verzamelaars, het mesolithicum (middensteentijd).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen en zal plaatsvinden op het parkeerterrein P2 tegenover het stadion Euroborg. In totaal zullen de werkzaamheden twee weken in beslag nemen.

In Groningen wordt wel vaker archeologisch onderzoek gedaan. Wanneer archeologische resten bedreigd worden door nieuwbouw, wordt er meestal een zogeheten 'proefsleuven-onderzoek' gedaan. Dit soort onderzoek is echter niet geschikt voor het parkeerterrein tegenover de Euroborg, en dus wordt het onderzoek verricht met behulp van zogeheten 'Avegaar-boringen'.

Met behulp van een grote, mechanisch aangedreven boorinstallatie wordt de grond 140 keer als het ware 'lek geprikt'. De bovenste halve meter van het dekzand, waarin vuurstenen artefacten zouden kunnen worden gevonden, wordt bemonsterd en samen met een vondstkaartje in emmers opgeslagen.