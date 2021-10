Bussen van Qbuzz rijden sinds woensdagavond niet meer over de Grote Markt in Groningen. Qbuzz kan de veiligheid van de chauffeurs en passagiers niet meer garanderen. Afgelopen dagen ging het meerdere keren mis.

Volgens een woordvoerder van Qbuzz is het met name een chaos op de hoek van de Oosterstraat en Grote Markt. Veel dronken jongeren blijven daar na het stappen nog even hangen, en staan dan midden op straat.



Sinds de maatregelen afgelopen zaterdag zijn versoepeld, neemt de overlast toe. Er werden fietsen op straat gegooid, en er werd met de vuisten op ramen en deuren van de bussen gebonkt. "Chauffeurs moesten de bus uit om fietsen van straat te halen, omdat ze anders niet verder konden rijden."



De situatie werd door zowel de chauffeurs als passagiers als intimiderend ervaren. Qbuzz besloot daarop om de Grote Markt voorlopig te mijden. Hoe lang dat duurt, is niet bekend. "We monitoren de situatie."