Een 59-jarige Groninger is niet alleen zijn vrijheid kwijt, maar ook een fraaie caravan, een luxe auto en een heftruck. De man werd aangehouden in het kader van een systematischer aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning, onder de codenaam 'Newton'. De politie hield de stad Groninger maandagochtend aan, op verdenking van het faciliteren van professionele hennepteelt.

In hetzelfde onderzoek werden doorzoekingen gedaan in een woning aan de Zuiderweg in Groningen en in een growshop op een bedrijventerrein in Assen. De politie heeft een caravan, een auto en een heftruck in beslag genomen, aldus de regiopolitie Noord-Nederland in een persverklaring.

De politie kwam de verdachte op het spoor bij eerder onderzoek rond een (opgerolde) hennepkwekerij in de stad Groningen. De man is maandagochtend aangehouden vanwege het faciliteren van de professionele hennepteelt. Zo werd er een inval gedaan in een growshop op een bedrijventerrein in Assen, waar een groot aantal goederen werd aangetroffen, waarmee professionele hennepkwekerijen kunnen worden gerealiseerd.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de verdachte bij het faciliteren van hennepteelt financieel voordeel heeft verkregen. Daarom heeft de politie conservatoir beslag gelegd op de caravan en een auto van de verdachte. Ook is er een heftruck in beslag genomen. De verdachte is aangehouden en voor nader verhoor ingesloten.

De aanhouding is verricht binnen het project Newton, dat bestaat uit drie interventieteams die zich in Noord-Nederland richten op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning. Deze teams richten zich op misdaad met grote maatschappelijke effecten en invloed op de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten. Binnen zo'n interventieteam werken verschillende specialisten, zoals tactisch rechercheurs, agenten van basisteams, financiële en digitale specialisten, samen.

"Zij beoordelen de informatie vanuit hun eigen expertise", zegt teamleider Heidi de Voogd, namens Newton. "We besluiten vervolgens in gezamenlijkheid met elkaar welke interventies nodig zijn. Dat betekent dat we in een onderzoek met een ondermijnend karakter, zoals vandaag, snel en adequaat kunnen handelen."