Dichtbij de Zaagmuldersbrug in de stad Groningen is dinsdagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen in het water.

De politie kreeg rond 16.00 uur de melding dat bewoners van een woonboot een mogelijk lichaam zagen drijven nabij hun woonboot. De agenten troffen inderdaad het lichaam aan van een overleden persoon.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook doet de politie nog onderzoek naar hoe de persoon in het water terecht is gekomen.