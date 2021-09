In het UMCG wordt vandaag gestaakt. Van middernacht tot middernacht draaien deelnemende werknemers een zondagsdienst, wat inhoudt dat zij alleen noodzakelijke en spoedeisende zorg verlenen.

De ziekenhuismedewerkers vragen hiermee om eerlijkere arbeidsvoorwaarden, zoals een fatsoenlijke loonsverhoging voor álle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. Verschillende media melden dat er in het UMCG zo'n vijftig geplande operaties moesten worden afgezegd.

Alle planbare zorg vervalt vandaag. Alleen opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en de kraam/couveuse-afdeling draaien door. Ook op afdelingen die niet volledig sluiten, is de kans groot dat afspraken niet door kunnen gaan, omdat zij afhankelijk zijn van afdelingen waar wel wordt gestaakt.

De actiedag in het UMCG werd om 09:00 geopend met een Teams-bijeenkomst. 's Middags is er een pubquiz over de cao. Ook zal ook tijd zijn om te kletsen met patiënten, iets waar werknemers normaal gesproken vaak geen tijd voor hebben. Om 16:00 wordt de actiedag afgesloten, maar de zondagsdienst duurt nog tot middernacht.

De actie is georganiseerd door de bonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Connectief, uit protest tegen de lage lonen en de hoge werkdruk. Ze vonden het bod van werkgeversorganisatie NFU van eerder deze maand zeer teleurstellend, en blijven bij een eis voor een loonsverhoging van 3 procent voor alle medewerkers, met een bodem van 75 euro per maand. Ook moeten medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer kort van tevoren extra inspanningen van hen gevraagd worden.

Niet alleen in het UMCG vinden stakingen plaats, ook medewerkers van academische ziekenhuizen in Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Rotterdam en Maastricht draaien een zondagsdienst.