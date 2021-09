De nieuwste editie van het mode-event 050&Mode staat weer voor de deur. Het Forum is komende zaterdag, 25 september, het decor van 050&Mode, waar dan tal van modewinkels uit de binnenstad de laatste fashiontrends laten zien. Er zijn modeshows, muziek, een Closet Sale, en meer.

De modeshows in het Forum zijn van 13.00 uur tot aan het einde van de middag. Professionele modellen showen hier dan kleding van winkels uit de Groninger binnenstad. Ook is er een Closet Sale op de Nieuwe Markt met kramen van bekende mode influencers, in het Forum zijn tal van modestands en er is muziek van DJ Christian Lukes en dans van Let's Rock&Roll.



050&Mode is een jaarlijks terugkerend mode event dat in 2015 van start is gegaan onder de naam 'Nacht van de Mode' en sinds 2017 onder de naam '050&Mode'. Afgelopen jaar heeft het evenement niet plaatsgevonden als gevolg van maatregelen rondom corona.



050&Mode, georganiseerd door de Groningen City Club, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een waar modefestijn en luidt de start in van het najaar. Traditioneel een van de belangrijkste periodes van het jaar voor retail.



Deelnemende winkels zullen zaterdag 25 september extra gezelligheid bieden, regelmatig ook met extra acties in de winkel.