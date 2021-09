Op de Zernike Campus in Groningen is een nieuw Datacenter opgeleverd. Het gebouw vervangt de Rekenhal uit 1971. Maar dat duurt nog heel even, want eerst moet alle apparatuur worden geïnstalleerd. Komend jaar kan het dan in gebruik genomen worden.

Het gaat om het "High Performance Computing Datacenter" van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) at vorige week bouwkundig werd opgeleverd door ENGIE Services.

Dit energie-efficiënte gebouw aan de Grouwelerie op de Zernike Campus vervangt de oude Rekenhal van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Het opvallende design is geïnspireerd op de printplaat. De komende maanden wordt het Datacenter verder ingericht voor de systemen van de RUG, zodat het vanaf begin 2022 gefaseerd kan worden ingezet voor onderwijs en onderzoek.

Het nieuwe datacenter van de RUG vervangt de bestaande Rekenhal uit 1971 - tussen Mercator en Duisenberg - die te klein is en niet zo energiezuinig. Het bouwproject werd binnen 1 jaar gerealiseerd.