Een persoon is maandagochtend rond 11.00 uur ernstig gewond geraakt bij een steekpartij bij Kardinge in Groningen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om daar te worden behandeld, zo meldt de Groningse politie.

De steekpartij vond plaats aan het Kardingerplein. Over de precieze aard van de verwondingen of de toedracht van het steekincident is nog niets bekend. Wel heeft de politie een verdachte aangehouden.

De forensische opsporing gaat ter plaatse onderzoek doen, zo meldt de politie.