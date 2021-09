De Lübeckweg in Groningen is sinds maandagochtend definitief dicht. Het verkeer heeft verschillende alternatieve routes om het Europaplein te bereiken. Tegelijkertijd wordt bij de Stettinweg een nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg geopend.

De Lübeckweg loopt parallel aan de zuidelijke ringweg en verbond de Bornholmstraat met de Europaweg. Veel verkeer wat vanaf de Bornholmstraat naar de zuidelijke ringweg richting het Julianaplein wil rijden, maakte gebruik van de Lübeckweg.

Dat kan nu niet meer. Verkeer op de Bornholmstraat moet nu via de Herningweg en Europaweg of via de Sontweg en Europaweg naar het Europaplein rijden. Een derde optie is via de Sontbrug en de nieuwe oprit bij de Stettinweg. Het fietspad langs de Lübeckweg blijft wel open.



In de eindsituatie van het project Aanpak Ring Zuid is de Lübeckweg een afrit van de zuidelijke ringweg naar de Europaweg, voor verkeer vanuit het oosten. De Lübeckweg sluit dan niet meer aan op de rotonde bij de Bornholmstraat. Bij de Bornholmstraat wordt nog een nieuwe oprit naar de zuidelijke ringweg aangelegd. Deze nieuwe oprit loopt dan onder de afrit (de huidige Lübeckweg) door.



Sinds maandagochtend is ook de nieuwe oprit bij de Stettinweg open. Verkeer vanaf bedrijventerrein Driebond heeft dan een snelle verbinding naar de zuidelijke ringweg. De afrit bij de Stettinweg is op 22 augustus 2021 al opengesteld.