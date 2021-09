Groningen kan de groei van het aantal buitenlandse studenten ‘gewoon niet meer behappen, ook al is er de laatste jaren ‘ontzettend veel bijgebouwd’. Dat stelt de Groningse wethouder van volkshuisvesting Roeland van der Schaaf (PvdA).

Hij wil met wethouders in andere studentensteden in gesprek om samen aan te dringen op nieuwe wetgeving, waardoor onderwijsinstellingen niet meer studenten kunnen toelaten dan er wooncapaciteit is.

Volgens een verslag in het Dagblad van het Noorden van een gemeenteraadsvergadering noemde de wethouder het aantal studenten dat dit jaar in de noodopvang zit ‘heel erg fors’. Momenteel zij nog ongeveer vijf- tot zeshonderd studenten nog op zoek naar een kamer. Het kan nog wel weken of maanden duren voordat ze onderdak hebben.

De realiteit is dat de Groningse samenleving niet de mogelijkheid heeft om dit probleem sneller op te lossen, aldus de wethouder.

De gemeenteraad van Groningen nam bijna unaniem een motie aan van de fractie van de partij Student en Stad om voortaan realistischer schattingen te maken van het aantal buitenlands studenten dat naar Groningen komt. Telkens blijken dat er meer dan verwacht.