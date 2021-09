De 24-jarige Groninger die verdacht wordt van het doodsteken van de veertienjarige Dinant Paré in Hoogkerk afgelopen juni, staat dinsdag voor het eerst voor de rechter.

Het gaat om een pro forma zitting. De inhoudelijke behandeling vindt waarschijnlijk pas volgend jaar plaats.



De veertienjarige Dinant werd in juni doodgestoken in de Albert Heijn aan het Hoendiep. Hij was daar met een vriendje. Dinant overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



De verdachte werd vlak na de steekpartij aangehouden aan het Hoendiep. Hij is een bekende van zowel de politie als de hulpverleningsinstanties.



De dodelijke steekpartij maakte een hoop los in Hoogkerk. De stoep voor de supermarkt veranderde in een grote bloemenzee en een aantal dagen na de dood van Dinant was er een stille tocht.