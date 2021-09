Kinderen die in het UMCG behandeld worden voor hun chronische darmontsteking zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, kunnen vanaf nu thuis met een app hun darmziekte in de gaten houden. Door regelmatig de poep te scannen, weten ze of de ziekte opvlamt, en of het dus raadzaam is om een afspraak in het ziekenhuis te maken.

De klassieke manier om de chronische darmontsteking in de gaten te houden is via regelmatige controles in het UMCG. Die afspraken staan vaak lang tevoren vast, zodat een kind soms komt als de darmontsteking opvlamt, maar ook geregeld naar het ziekenhuis komt terwijl de darmontsteking op dat moment helemaal onder controle is.

Dat is zonde van de gemiste schooldag (en vaak werkdag van één van de ouders) en ook van de schaarse ziekenhuiscapaciteit, aldus het UMCG.

Behalve het scannen van de poep, moeten de kinderen en hun ouders ook een vragenlijst invullen. De thuistest en vragenlijsten zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht, zowel in het UMCG als in andere Nederlandse ziekenhuizen. Ze waren minder reistijd kwijt dan voorheen en kregen meer grip op hun darmziekte.