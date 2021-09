De studenten die donderdag het Academiegebouw in Groningen hadden bezet, hebben hun actie beëindigd nadat ze volgens hen toezeggingen hadden gekregen waar ze tevreden over waren. Met hun actie vroegen de studenten om maatregelen tegen de acute woningnood voor studenten.

Het betrof een bezetting georganiseerd door de actiegroep Shelter Our Students, die negen uur duurde. Een woordvoerder van de organisatie liet weten dat ze een toezegging hadden dat er in de stad voldoende, betaalbare noodopvang zal komen voor studenten die op dit moment geen woning hebben.

Bovendien gaat de prijs van die noodopvang omlaag van 9 naar 6 euro per dag, en is volgens de studenten afgesproken dat de universiteit in de toekomst eerlijker zal communiceren dat het wel héel erg lastig is in Groningen om woonruimte te vinden.

Volgens Shelter Our Students is ook afgesproken dat er op de Zernike-campus tijdelijke woonruimte komt en dat er in Groningen in 2025 uiteindelijk 1500 studenteneenheden worden bij-gebouwd.

Geen steun van universiteitsraadpartijen

De bezetting van het Academiegebouw in Groningen is gisteren overigens niet gesteund door de Groninger universiteitsraadpartijen SOG, Lijst Calimero, Donut Party en De Vrije Student. De partijen delen de zorgen van de actievoerders, maar zijn ook van mening dat de acties "een grote impact hebben op bestaande samenwerkingsrelaties tussen de universiteiten, gemeente en studentenorganisaties".

De partijen betreuren dat de huidige bezetting het fysieke onderwijs onmogelijk maakt: "Veel studenten stonden te springen om na 1,5 jaar weer naar een fysiek college te mogen en elkaar te leren kennen. Deze actie zorgt daarom voor veel frustratie, wat het vinden van een oplossing bemoeilijkt", zegt DVS-fractievoorzitter Marie-Cecile Hatzmann.

"Tegelijkertijd is het niet meer van deze tijd dat de universiteit een ongecontroleerde stroom studenten kan toelaten, het wordt tijd dat hier een rem op komt door rekening te houden met het aantal beschikbare woningen."