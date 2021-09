Het aantal wo-studenten dat vanuit het ouderlijk huis naar Groningen verhuist is in 2020 toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo'n 3.100 studenten verhuisden vorig jaar naar de stad. Dat is een stijging van ruim 3 procent ten opzichte van 2019, toen ongeveer 3.000 studenten hun ouderlijk huis verlieten om in Groningen te gaan wonen.