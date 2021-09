Zwemmers moeten op sommige plekken in en om de stad Groningen oppassen voor blauwalg, meldt Zwemwater.nl dinsdag. Voor recreatieplas Kardinge geldt vanwege blauwalg een negatief zwemadvies.

Blauwalg kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zwemmers hebben hierdoor een grote kans op huidirritatie en maag-darmklachten.



Ook bij De Lijte, aan de zuidkant van het Paterswoldsemeer, is blauwalg aangetroffen. Hier geldt alleen een waarschuwing.



Bij andere populaire zwemplekken in de stad, zoals het Stadsstrand, de Hoornseplas en Ruskenveen, is het water schoon bevonden en kun je met een gerust hart een frisse duik nemen.