Om parkeercontroleurs te beschermen tegen toenemende agressie heeft de gemeente Groningen besloten om te stoppen met kennisgevingen bij parkeerboetes.

De gemeente stopt definitief met het verstrekken van een kennisgeving bij het opleggen van een parkeerboete. Bij wijze van proef was de gemeente hier al mee gestopt, zo meldt de gemeente Groningen in een van haar nieuwsbrieven. De gemeente is niet verplicht om een kennisgeving te verstrekken.

Door het achterwege laten van de kennisgeving ervaren de parkeercontroleurs minder confrontaties op straat. Zij hebben bijna dagelijks te maken met verbale en soms ook fysieke agressie. Door geen kennisgeving achter de ruitenwisser te doen, werken zij veiliger.



"Parkeer je in een gebied waar betaald parkeren geldt? Betaal dan meteen bij een parkeerautomaat op straat of regel het via een parkeerapp", zo raadt de gemeente iedereen aan die onverwachte parkeerboetes wil vermijden.